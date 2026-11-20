تراجع حصيلة الأهداف ومعدلات التسديد

أحرز نادي تشيلسي معدل 1.8 هدف في اللقاء الواحد رفقة المهاجم جواو بيدرو، بينما تراجع هذا الرقم إلى 0.6 هدف عند غيابه منذ بداية موسم 2025-26 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وهبط متوسط الأهداف المتوقعة للفريق من 1.8 إلى 1.1 في كل مباراة خلال غياب اللاعب البرازيلي.

وصل متوسط تسديدات الفريق نحو المرمى إلى 4.8 تسديدة بوجود اللاعب، وانخفض إلى 3.9 تسديدة دونه. وفشل تشيلسي في هز الشباك بنسبة 12.2% من اللقاءات بحضور مهاجم برايتون السابق، مقابل 71.4% في غيابه.

نتائج المباريات ومعدل حصد النقاط

سقط تشيلسي في فخ الهزيمة دون تسجيل أهداف بنسبة 7.3% من مواجهات الدوري التي خاضها جواو بيدرو، في حين بلغت هذه النسبة 71.4% عند ابتعاده. وتعرض الفريق لثلاث هزائم بالمسابقة هذا الموسم حين غاب اللاعب البرازيلي، بينما هز الشباك في كل لقاء شارك فيه.

تراجع متوسط نقاط الفريق من 1.5 إلى 0.9 نقطة في المباراة الواحدة عند غياب جواو بيدرو. وأسهم اللاعب بصورة مباشرة في 36.4% من إجمالي 77 هدفا سجلها تشيلسي بالدوري الممتاز، محرزاً 20 هدفا وصانعاً ثمانية أهداف منذ وفادته إلى النادي.

أرقام بالمر وتراجع مردوده التهديفي

شارك بالمر في 2,317 دقيقة بالدوري الإنجليزي رفقة جواو بيدرو، ولعب 528 دقيقة دونه خلال الموسم الماضي ونصف الموسم الحالي. وأحرز بالمر 12 هدفا وصنع أربع تمريرات حاسمة بمعدل 0.6 مساهمة تهديفية لكل 90 دقيقة بجوار المهاجم البرازيلي.

سجل بالمر هدفا وحيداً دون تقديم أي تمريرة حاسمة بمعدل 0.2 مساهمة تهديفية لكل 90 دقيقة أثناء غياب جواو بيدرو. وصعد معدل صناعة الفرص لصالح بالمر من 1.4 إلى 1.9 فرصة في كل 90 دقيقة بغياب المهاجم، بينما هبط العائد التهديفي لبالمر من 0.5 إلى 0.2 هدفا لكل 90 دقيقة.

مشاركة روجرز وتمريرات جواو بيدرو الحاسمة

خاض روجرز 523 دقيقة في الدوري الإنجليزي بجانب جواو بيدرو، إضافة إلى 360 دقيقة بدونه. وأحرز روجرز معدل 0.7 هدف و0.9 مساهمة تهديفية لكل 90 دقيقة بحضور جواو بيدرو، بينما تراجعت المساهمات التهديفية لتصل إلى 0.3 عند غيابه.

قدم جواو بيدرو أربعة أهداف لبالمر، بينما مرر بالمر ثلاث كرات حاسمة لمهاجم برايتون السابق. ووزع جواو بيدرو ثلاث تمريرات حاسمة خلال هذا الموسم لصالح روجرز أو بالمر.