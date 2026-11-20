تلقي بلاغ رسمي بالواقعة البحرية

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض سفينة شحن لحادث إطلاق نار يوم الجمعة. وتلقت الهيئة إخطاراً من مُسيِّر السفينة يوضح تعرضها لهجوم شنته مجموعة مسلحة مجهولة الهوية.

تفاصيل الهجوم ومكان وقوعه

وقع الاعتداء على بعد 95 ميلاً بحرياً إلى الجنوب الغربي من مدينة المكلا اليمنية، وتحديداً في تمام الساعة 11:02 بتوقيت غرينتش. وكانت المركبة البحرية تسير باتجاه الشرق ضمن ممر العبور الواقع في خليج عدن أثناء رصد زورق أزرق داكن يقترب من جانبها الأيسر.

إطلاق النار ورد فعل فريق الحراسة

بادر المسلحون الذين كانوا على متن الزورق -وعددهم 6 أشخاص- إلى إطلاق 4 رصاصات بشكل متتالي. وتعامل فريق الحراسة المسلحة الموجود على متن السفينة مع الموقف بإطلاق طلقات تحذيرية أجبرت الزورق على مغادرة المكان.

سلامة السفينة وتوجيهات الهيئة

تابعت سفينة الشحن مسارها المعتاد دون تسجيل أي إصابات بين طاقمها أو أضرار مادية هيكلية. وحثت الهيئة كافة السفن المبحرة في تلك المياه على الحيطة والحذر والتبليغ الفوري عن أي تحركات مريبة بينما تتواصل التحقيقات الجارية.

حادثة سابقة قبالة المكلا

أصدرت الهيئة بياناً يوم الثلاثاء الماضي، والذي وافق قبل 3 أيام من الهجوم الأخير، أكدت فيه إفشال محاولة صعود مسلحين على ظهر سفينة شحن أخرى على مسافة 50 ميلاً بحرياً للجنوب الغربي من المكلا.