عودة المدافع الإيطالي إلى التدريبات

أعلن المدير الفني لنادي ليفربول، أندوني إيراولا، عن نبأ إيجابي يتمثل في استئناف اللاعب جيوفاني ليوني للتدريبات. وقد أمضى المدافع الإيطالي، الذي يبلغ من العمر 19 عاماً، مدة أربعة عشر شهراً بعيداً عن المستطيل الأخضر متأثراً بإصابة في الركبة.

تفاصيل الإصابة السابقة ومدة الغياب

تعرض اللاعب السابق لنادي بارما لهذه الإصابة خلال ظهوره الأول والوحيد بقميص الفريق، والذي جاء ضمن منافسات الدور الثاني لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (EFL Cup) أمام ساوثهامبتون في شهر سبتمبر الماضي. وكانت التقديرات الأولية تفيد بابتعاد ليوني لنحو تسعة أشهر إثر إصابته في الرباط الصليبي (ACL)، قبل أن يبين إيراولا لاحقاً أن الحالة كانت معقدة للغاية.

موقف المشاركة في المباريات المقبلة

نشر نادي ليفربول تسجيلاً مصوراً يظهر فيه المدافع الشاب خلال عودته للتدرب مع الفريق الأول في مركز تدريبات AXA بمدينة كيركبي. وأكد المدرب، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الجمعة، أن ليوني لن يلحق بمواجهة مانشستر يونايتد القادمة في نهاية هذا الأسبوع.

خطة التعافي التدريجي للاعبين

لفت إيراولا الانتباه إلى أن فترة التوقف مثلت التوقيت المثالي لإعادة إدراج ليوني وزميله كونور برادلي بخطوات تدريجية. ولفت إلى التعامل بحذر شديد مع الثنائي خلال المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي، متطلعاً إلى رؤيتهما على أرضية الميدان في غضون أسابيع قليلة.