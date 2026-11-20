إعداد الروبوتات وبرمجتها للتسليم المبكر

خاض أحد الكتاب تجربة عملية شملت روبوتات الدردشة «جيمني» و«شات جي بي تي» و«كلود» للحصول على تقارير صباحية كل يوم. تم تكليف الأنظمة الثلاثة بإرسال التقرير في تمام الساعة السابعة صباحاً.

اشتمل المحتوى المرجو على أحوال الطقس في مدينة شيكاغو، ومواعيد تقويم جوجل، وأبرز ثلاث رسائل بريد إلكتروني لم تُقرأ بعد. كما تضمن التقرير أهم ثلاثة مواضيع تخص أخبار التكنولوجيا، وتحديد المهمة الأولى الواجب إنجازها خلال اليوم.

الفروق التقنية وخطوات ربط التطبيقات

وفر «شات جي بي تي» أزراراً مباشرة داخل نافذة الدردشة لربط البريد والتقويم. واستغنى «جيمني» عن أي خطوات إعداد مسبقة لارتباطه المسبق بخدمات جوجل.

احتاج «كلود» إلى ربط التقويم، لكنه خلت واجهته من أزرار مماثلة، مما تطلب التنقيب داخل قوائم الإعدادات. أدى نسيان استكمال هذا الربط مع «كلود» إلى غياب بيانات التقويم عن تقرير اليوم التالي.

مواعيد التسليم والأخطاء البرمجية للأنظمة

سلم «جيمني» التقارير كافة في الساعة السابعة تماماً بلا أي تأخير. وقدم «جيمني» معلومات خاطئة تفيد بعدم وجود أي مواعيد في التقويم، وظهرت مشكلة في ضبط واجهة برمجة التطبيقات للبريد الإلكتروني، واعتمد افتراضياً معالجة المهمة ذات الأولوية القصوى.

أرسل «شات جي بي تي» تقريرين في كل صباح نتيجة تعديل ترتيب الطلبات. وتأخر وصول تقارير «شات جي بي تي» لتصل عند الساعة السابعة وثماني عشرة دقيقة باليوم الأول، وفي اليوم الثاني عند الساعة السابعة واثنتين وثلاثين دقيقة، وبلغ التأخير في اليوم الثالث الساعة السابعة وتسع وثلاثين دقيقة.

تضمنت تقارير «شات جي بي تي» الأقسام الخمسة المستهدفة، وعرضت مواعيد التقويم والرسائل، وأرفقت مصادر الأخبار، ودمجت المعلومات لاقتراح الخطوات اليومية. قام «كلود» بتحديد موعد إرسال التقرير عند الساعة السابعة إلا ستة عشر دقيقة بسبب بطء تنفيذ المهام في رأس الساعة نتيجة ضغط الخوادم.