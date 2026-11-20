إعلان رسمي من أمازون واختيار البطل الجديد

أزاحت شركة أمازون الستار يوم 16 نوفمبر عن اختيار الممثل روبرت باتينسون للقيام بدور العميل السري الشهير جيمس بوند. ولم تكشف الجهات المعنية حتى الآن عن الموعد المقرر لطرح الفيلم الأول الذي يظهر فيه النجم بالدور الجديد في دور السينما.

دينيس فيلنوف على مقعد الإخراج

وقع الاختيار على المخرج دينيس فيلنوف، الذي اشتهر بإشرافه على ثلاثية "كيون"، ليتولى مهمة إخراج الفيلم المرتقب. ويترقب عشاق السينما هذا التعاون الفني بين المخرج الشهير وبطل سلسلة الأكشن الشهيرة.

ميزة تفاعلية خفية على محرك بحث جوجل

أطلق محرك بحث جوجل خاصية ترفيهية خفية احتفالاً بانضمام الممثل إلى سلسلة أفلام التجسس. وتتسبب عملية البحث عن اسم روبرت باتينسون في اهتزاز ملحوظ للصور البارزة على الشاشة.

إشارة ساخرة لمشروب العميل السري

تهبط قشرة ليمون على الصور عقب انتهائها من الاهتزاز في صفحة النتائج. وتعتبر هذه اللقطة تلميحاً ساخراً لطلب مارتيني بوند الشهير "مخفوق وليس ممزوج".