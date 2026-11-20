تفعيل بند استعادة نيكو باز

قررت إدارة نادي ريال مدريد استعادة خدمات اللاعب نيكو باز، وذلك عبر تفعيل خيار إعادة الشراء المدرج في عقده. تبلغ قيمة هذا البند 80 مليون يورو، وسيكون متاحاً للتنفيذ حصرياً خلال فترة الانتقالات في صيف عام 2027.

تطورات المسار التعاقدي للاعب

انتقل نيكو باز إلى صفوف نادي كومو في صيف 2024 مقابل 6 ملايين يورو. تضمنت تلك الصفقة بنداً يمنح ريال مدريد نسبة 50% من أي عملية بيع مستقبلية، قبل أن يدفع نادي كومو 60 مليون يورو إضافية خلال الصيف الماضي لإلغاء هذا الشرط.

أرقام قياسية وتألق فني

قدم اللاعب أداءً لافتاً في الموسم الماضي، حيث سجل 12 هدفاً وصنع 7 تمريرات حاسمة خلال 35 مباراة في الدوري. وواصل تألقه في موسم 2026-2027، إذ سجل 6 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة في 14 مباراة فقط مع ناديه. كما أحرز باز 5 أهداف خلال 5 مباريات خاضها مع منتخب الأرجنتين هذا الموسم.

القيمة السوقية والثناء الجماهيري

وصلت القيمة السوقية الحالية لنيكو باز إلى 120 مليون يورو. وتتزايد التوقعات حول إمكانية ارتدائه القميص رقم 10 في المنتخب الأرجنتيني مستقبلاً. وفي هذا الصدد، قال خوان سيباستيان فيرون: «نيكو باز يقوم بأشياء لم يرها سوى من ليونيل ميسي ودييغو مارادونا».