إطلاق مشروع تصنيع السيارات في الزرقاء

وقعت شركة المدن الصناعية الأردنية ومجموعة "أكامس" اتفاقية تعاون في 20 تشرين الثاني 2026. جرى إبرام هذا الاتفاق على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026. يهدف المشروع إلى تأسيس منشأة متخصصة في تجميع وتصنيع المركبات داخل مدينة الزرقاء الصناعية.

دعم التنمية الاقتصادية وتوطين الصناعة

تسعى هذه الخطوة إلى توطين قطاع السيارات في المملكة وتطوير البيئة الاستثمارية المتاحة. وأكد عبيد ياسين أن المشروع سيعمل على تحفيز التنمية الاقتصادية في محافظة الزرقاء، كما سيوفر فرص عمل جديدة للأردنيين، مما يعزز مكانة المدينة كمركز رئيسي للاستثمارات الصناعية المتخصصة.

خارطة طريق لجذب الاستثمارات

أوضح عبيد ياسين أن التوجيهات الملكية رسمت خارطة طريق واضحة لاستقطاب الاستثمارات نحو مدينة الزرقاء الصناعية، وثمن ياسين في الوقت ذاته القرار الحكومي الذي وفر حزمة من الحوافز والإعفاءات لمشروعات تصنيع وتجميع السيارات في المنطقة التنموية بالزرقاء.

نظم التجميع والحوافز الاستثمارية

تغطي الحوافز الحكومية الممنوحة للمشروع نظامي التجميع الكامل المعروف بـ (CKD) والتجميع الجزئي (SKD). وترتبط هذه المزايا بعدة معايير محددة، تشمل حجم الاستثمار الكلي وعدد فرص العمل المستحدثة، بالإضافة إلى نسبة القيمة المضافة المحلية التي يحققها المشروع.