شهدت منطقة البحر الميت يوم 20 تشرين الثاني 2026 انعقاد مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي بحضور الملك عبد الله الثاني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وخلال الفعاليات، أكد فيليب بوردو، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «فيوليا»، التزام مؤسسته بدعم أمن المياه في المملكة، واصفاً إياه بمرتكز أساسي للأمن الوطني والاقتصادي والصحي والصناعي.

مؤشرات الأمن المائي وتحدياته

يواجه الأردن تحديات مائية كبيرة، حيث لا تتجاوز حصة الفرد من المياه العذبة المتجددة 60 متراً مكعباً سنوياً. وفي هذا الصدد، شدد بوردو على أن تكلفة الامتناع عن التحرك لمواجهة هذا الشح تتجاوز بكثير تكلفة الاستثمار في الحلول المستدامة. ودعا إلى ضرورة دمج التبعات الاجتماعية والاقتصادية لندرة المياه ضمن السياسات العامة للدولة، مع أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتوظيف التقنيات الرقمية في إدارة الموارد المائية.

دور محطة السمرا في الاستدامة

تعد محطة السمرا نموذجاً حيوياً، إذ تعالج أكثر من 60% من مياه الصرف الصحي في البلاد. وتوفر المحطة قرابة 25% من احتياجات القطاع الزراعي الوطني من المياه المعالجة، كما تحقق اكتفاءً ذاتياً من الطاقة بنسبة تتخطى 90%. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة العمالة الأردنية في هذا المرفق الحيوي تتجاوز 99%.

مشاريع استراتيجية وإدارة الأداء

يوفر مشروع نقل مياه الديسي إلى عمان 100 مليون متر مكعب من مياه الشرب سنوياً، ملبياً بذلك نحو 50% من احتياجات العاصمة. وبالتوازي، تنفذ «فيوليا» عقد إدارة أداء مع سلطة المياه وشركة مياه اليرموك للفترة 2026–2030. يهدف هذا العقد إلى تحسين الخدمات لنحو 3 ملايين مواطن في شمال المملكة. ويضم فريق إصلاح التسربات التابع للشركة أكثر من 45 فنياً، نجحوا في إصلاح ما يزيد عن 11 ألف تسرب مائي منذ تموز 2026.