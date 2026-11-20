مشروع "مجمع الريشة" في محافظة المفرق

أعلنت شركة "مايند ستريم إنرجي" الأمريكية، يوم الجمعة 20 تشرين الثاني 2026، عن إطلاق "مجمع الريشة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي" في الأردن. تم الكشف عن تفاصيل هذا المجمع خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي. يقع الموقع في محافظة المفرق، وتحديداً بمحاذاة حقل الريشة للغاز الطبيعي.

توليد الطاقة والقدرة التشغيلية

يعتمد المجمع على نموذج هندسي مستقل لا يتصل بشبكة الكهرباء العامة، مع وجود خطط مستقبلية لإدراج الطاقة الشمسية ضمن مصادره. سيتم توليد الطاقة ذاتياً باستخدام الغاز الطبيعي المحلي بناءً على اتفاقية مبرمة مع شركة البترول الوطنية الأردنية. من المخطط أن تبدأ المرحلة الأولى بقدرة 70 ميجاوات خلال الربع الثاني من عام 2027، بينما تستهدف الشركة الوصول إلى قدرة إجمالية تصل إلى 400 ميجاوات.

حجم الاستثمارات والتحالف الدولي

تتراوح تكلفة المرحلة الأولى من البنية التحتية بين 150 و400 مليون دولار. ومن المتوقع أن تتجاوز الاستثمارات التراكمية في البنية التحتية حاجز المليار دولار عند اكتمال مراحل التوسع. كما ينتظر المشروع جذب استثمارات إضافية بمليارات الدولارات موجهة لأجهزة ومعدات الحوسبة. يضم المشروع تحالفاً دولياً يتكون من 50 شركة متخصصة في مجالات الطاقة، والتبريد، والألياف الضوئية، والذكاء الاصطناعي.

رؤية الشركة والتزامها الاقتصادي

أوضح مارك ثيميغ، رئيس مجلس إدارة "مايند ستريم إنرجي"، أن توفير الطاقة والحوسبة يمثل التحدي الأكبر في العصر الحالي. وأكد ثيميغ التزام الشركة بدعم "رؤية التحديث الاقتصادي" في الأردن. وأشار إلى أن المجمع يستفيد من الحوافز الاستثمارية والضريبية الأردنية، مما يساهم في خلق فرص عمل للكفاءات المحلية. وتعد "مايند ستريم إنرجي" شركة أمريكية متخصصة في تطوير حلول الطاقة ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.