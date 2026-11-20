كشف ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال، يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، عن تطورات إيجابية تتعلق بمستقبل اللاعب ديكلان رايس داخل ملعب الإمارات بشمال لندن.

مفاوضات العقد الجديد

أوضح أرتيتا خلال مؤتمر صحفي أن الطرفين لم يبرما الاتفاق بشكل رسمي حتى هذه اللحظة. ومع ذلك، شدد المدرب على أن المحادثات الجارية بخصوص العقد الجديد باتت «قريبة جداً» من لحظة الحسم.

خطوات الإتمام النهائية

أكد أرتيتا ضرورة إجراء تواصل مباشر مع مالك النادي في الفترة القادمة. ويهدف هذا التنسيق إلى الحصول على التأكيد النهائي لإتمام الصفقة وإغلاق ملف التجديد بشكل كامل.

مسيرة رايس مع أرسنال

يبلغ ديكلان رايس من العمر 27 عاماً، ويعد أحد الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق. وقد لعب اللاعب دوراً بارزاً في تتويج أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، منهياً بذلك فترة انتظار طويلة للنادي دامت 22 عاماً.

المنافسات الأوروبية

شارك رايس مع فريقه في رحلة الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخ النادي. وانتهت تلك المواجهة بخسارة أرسنال أمام باريس سان جيرمان عبر ركلات الترجيح.