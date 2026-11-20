نعم، لقد تم إصدار لعبة Grand Theft Auto VI رسمياً في تاريخ 19 نوفمبر 2026، وهي متاحة الآن للاعبين. اللعبة من تطوير ونشر شركة Rockstar Games، وتعد الإصدار الثامن الرئيسي في سلسلة Grand Theft Auto، والإصدار السادس عشر في السلسلة ككل. منذ إطلاقها، حظيت اللعبة باهتمام عالمي واسع النطاق، حيث أصبحت اللعبة الأكثر طلباً مسبقاً في التاريخ، متجاوزة بذلك لعبة Cyberpunk 2077، كما حققت مبيعات تجاوزت 24 مليون نسخة رقمية وإيرادات تخطت 2.3 مليار دولار أمريكي قبل الإطلاق الرسمي.

تفاصيل اللعبة وقصتها

تدور أحداث هذا الإصدار في ولاية "ليونيدا" الخيالية، التي تم بناؤها استناداً إلى ولاية فلوريدا، بالإضافة إلى مدينة "فايس سيتي" المستوحاة من مدينة ميامي. يتقمص اللاعبون أدوار الشخصيات الرئيسية، وهما الثنائي الإجرامي جيسون دوفال ولوسيا كامينوس. تتوفر اللعبة حالياً على أجهزة PlayStation 5 وXbox Series X/S.

رحلة التطوير والتقييمات العالمية

بدأت الأعمال الأولية للعبة في عام 2014، ثم بدأ الإنتاج الرئيسي بعد إطلاق لعبة Red Dead Redemption 2 في عام 2018. وفي فبراير 2022، أكدت شركة Rockstar أن اللعبة قيد التطوير، ليتم الكشف عنها رسمياً في ديسمبر 2023. واجهت اللعبة خلال مسيرة تطويرها تأجيلين وتسريبات لقطات من نسخ غير مكتملة في سبتمبر 2022.

على صعيد التقييمات، حققت اللعبة نجاحاً منقطع النظير بحصولها على تقييم 99 على موقع Metacritic. بهذا التقييم، تعادلت اللعبة مع The Legend of Zelda: Ocarina of Time (إصدار 1998) كأعلى لعبة تقييماً على الموقع، وهي اللعبة الوحيدة من القرن الحادي والعشرين التي حققت تقييماً إجمالياً قدره 99.