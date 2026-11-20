سجل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 مقابل الجنيه المصري 53.82 EGP، بزيادة قدرها 0.01 EGP وبنسبة 0.02% مقارنة بأسعار الأمس.

العملة السعر الدولار الأمريكي 53.82 جنيه اليورو 59.11 جنيه الريال السعودي 14.35 جنيه الجنيه الإسترليني 70.59 جنيه الدينار الكويتي 172.85 جنيه الدرهم الإماراتي 14.65 جنيه

أسعار الصرف متوسط مصدرين دوليين وقت النشر، وقد تختلف قليلاً بين البنوك وشركات الصرافة.

حركة العملات الأجنبية والعربية

شهدت أسواق الصرف اليوم تباينًا طفيفًا في حركة العملات الرئيسية أمام الجنيه المصري. فقد ارتفع اليورو ليسجل 59.11 EGP بزيادة 0.06 EGP، بينما سجل الجنيه الإسترليني 70.59 EGP متراجعًا بمقدار 0.05 EGP عن تعاملات اليوم السابق.

أما على صعيد العملات العربية، فقد تحركت الأسعار في نطاقات ضيقة جدًا. سجل الريال السعودي 14.35 EGP بارتفاع 0.01 EGP، ووصل الدينار الكويتي إلى 172.85 EGP بزيادة 0.05 EGP، في حين استقر الدرهم الإماراتي عند 14.65 EGP بزيادة طفيفة بلغت 0.00 EGP.

ماذا تعني هذه التحركات للمستهلك؟

تعكس هذه التغيرات اليومية طبيعة سوق الصرف التي تتأثر بحجم الطلب الفعلي على العملات الأجنبية من قبل المستوردين والمسافرين. عندما يتحرك السعر بزيادة أو نقصان طفيف، فإن ذلك يؤثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للمدخرات بالعملة المحلية عند مقارنتها بالالتزامات المرتبطة بالعملات الصعبة.

بالنسبة للمدخرين، تظل هذه التحركات اليومية جزءًا من المشهد الطبيعي للسوق. تتبع هذه الأرقام يساعد المخططين لميزانياتهم الشخصية على فهم اتجاهات السوق، خاصة عند اتخاذ قرارات شراء أو تحويل عملات، حيث إن أي تغير في سعر الصرف يغير من تكلفة السلع المستوردة والخدمات المرتبطة بالأسواق الدولية.

مراقبة هذه الأرقام يوميًا تمنح المتعاملين صورة أوضح عن كيفية استجابة الجنيه المصري لمتطلبات السوق الحالية. لا تزال الفوارق السعرية محدودة للغاية، مما يعطي استقرارًا نسبياً للمتعاملين الذين يتابعون الأسواق بشكل دوري لتلبية احتياجاتهم المالية.