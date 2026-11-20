فوز أسترالي ثمين في افتتاح البطولة

تغلبت أستراليا على الأرجنتين بهدفين دون مقابل يوم الجمعة بتوقيت أستراليا الشرقي. جاءت هذه المواجهة في مستهل مشوار الفريقين ضمن منافسات كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة.

عودة ناجحة بعد غياب طويل

قاد المدرب كارل فيارت منتخب بلاده للظهور الأول في المسابقة العالمية للناشئين منذ سبع سنوات. أظهر الدفاع الأسترالي صموداً كبيراً بتنفيذ إحدى وثلاثين عملية إبعاد للكرة طوال اللقاء. في المقابل، سيطرت الأرجنتين على مجريات اللعب بنسبة استحواذ بلغت ثلثي الوقت ووجهت اثنتين وعشرين تسديدة نحو المرمى.

حسم المواجهة بهدفين

أحرز المدافع ألفارو غويتش هدف أستراليا الأول بالخطأ في مرماه عند الدقيقة الستين بعد انحراف تسديدة اللاعب أكول أكون إلى داخل الشباك. وعاد أكون ليزور الشباك بنفسه مسجلاً الهدف الثاني في الدقيقة الحادية والسبعين إثر تلقيه تمريرة حاسمة.