إفشال مشروع قرار لتقييد صلاحيات الحرب

أحبط أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس 19 نوفمبر 2026 مساعي تشريعية تهدف لمنع الرئيس دونالد ترامب من شن ضربات عسكرية إضافية ضد إيران. وجاء هذا الإجراء في العاصمة واشنطن ليؤكد إصرار الحزب على رفض تقييد الإدارة الأمريكية.

سقط المشروع خلال جلسة التصويت نتيجة رفض 51 عضواً مقابل تأييد 48 عضواً آخرين. وانضم ثلاثة نواب جمهوريين هم سوزان كولينز وليزا موركوفسكي وراند بول إلى صفوف الديمقراطيين الداعمين للمبادرة، في حين خالف الديمقراطي جون فيترمان اتجاه حزبه وعارض النص المقترح.

نتائج التصويت وتداعيات انتخابات التجديد النصفي

أجريت هذه العملية البرلمانية بعد أسبوعين تقريباً من تراجع الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي نتيجة تداعيات النزاع العسكري وغلاء أسعار النفط. وأوضحت النتائج ثبات موقف القيادة الجمهورية على الرغم من إقرار شخصيات بارزة في الحزب بأن السخط العام ضد القتال أدى إلى خسارتهم السيطرة على الأغلبية.

وكان مجلس النواب قد مرر مشروع القانون ذاته خلال شهر سبتمبر الماضي. وجاء هذا التطور بعدما وعد زعيم الديمقراطيين في المجلس تشاك شومر عقب اقتراع 3 نوفمبر 2026 بالعمل على وقف المواجهات العسكرية بشرط توفر مساندة من الأعضاء الجمهوريين.

سجل تحركات الكونغرس بشأن النزاع

شهدت أروقة الكونغرس إجراء 21 اقتراعاً تتعلق بصلاحيات الحرب منذ اندلاع الأزمة بتاريخ 28 فبراير 2026. وتوزعت تلك العمليات بواقع 15 تصويتاً جرت داخل مجلس الشيوخ وحده.

وسبق للمجلس ذاته أن اعتمد نصاً مشابهاً بتاريخ 23 يونيو 2026 يستهدف تقييد تحركات ترامب العسكرية ضد طهران في غياب تفويض مسبق من السلطة التشريعية. واعتبرت وسائل الإعلام ذلك القرار في حينه خطوة ذات طابع رمزي محض.