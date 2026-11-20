متطلبات تشغيل الرموز الجديدة

أعلن نظام جوجل يوم الجمعة، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦، عن المواصفات الفنية اللازمة لدعم الرموز التعبيرية ثلاثية الأبعاد من طراز "نوتو" على الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد. تشترط هذه الخاصية التحديث الجديد أندرويد ١٧ أو أي نسخة أحدث منه لضمان عملها بشكل سليم.

القدرات العرضية ومساحة التخزين

تفرض الشروط التقنية توفر سعة تخزين داخلية إجمالية تصل إلى ١٢٨ جيجابايت على الأقل. كما يلزم وجود ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بحجم لا يقل عن ٦ جيجابايت، بالإضافة إلى فراغ تخزيني يبلغ ١٠ جيجابايت كحد أدنى.

مواعيد الإصدار والإطلاق السابق

قامت الشركة بطرح هذه الرموز ثلاثية الأبعاد لأجهزة بكسل خلال شهر مايو. تلا ذلك شحن التصاميم المستحدثة رسمياً على هاتف بكسل ١١ في شهر أغسطس.

موقف أجهزة سامسونج وتطبيقات المراسلة

بينت الشركة أن هواتف سامسونج تعتمد على خط رموز تعبيرية خاص بها ولن تحصل على تحديث الخط ثلاثي الأبعاد. وأضافت جوجل أن منصات المراسلة التابعة لجهات خارجية، مثل واتساب، تستخدم خطوط رموز خاصة بها ولا تعتمد نهائياً على خط نظام الجهاز.