تريث رئاسي في اتخاذ القرار

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس 19 نوفمبر 2026 عدم وجود أي استعجال لديه لحسم قراره المتعلق بالتدابير أو العمل العسكري المستقبلي ضد طهران. وأوضح أنه سيرجئ تحديد مساره المقبل تجاه طهران إلى غاية مطلع العام الجديد.

تفاصيل المقابلة الجوية

جاءت هذه التصريحات خلال مكالمة هاتفية موجزة أجراها يوم الخميس 19 نوفمبر 2026 من على متن الطائرة الرئاسية إير فورس وان. وقد أقيمت المقابلة أثناء رحلة عودته إلى الولايات المتحدة قادماً من الصين.

تقييمات الاستخبارات للسيناريوهات العسكرية

أصدر البيت الأبيض توجيهات لوزارة الدفاع ومسؤولي الأجهزة الاستخباراتية لإعداد تقديرات بشأن طبيعة الردود الإيرانية المحتملة ضد خيارات عسكرية متعددة. وشملت هذه الفرضيات المطروحة توجيه ضربات محتملة تركز على منشآت طاقة ذرية وبنى تحتية، إضافة إلى قيادات داخل طهران.

موقف ترامب من الضغوط الإسرائيلية

ذكر ترامب خلال الأسبوع السابق لتاريخ 19 نوفمبر 2026 أن تنفيذ موجة جديدة من الغارات الواسعة يُعتبر أمراً مستبعداً للغاية. ومع ذلك، فهو يستمر في بحث بديل الهجوم المشترك بالتعاون والتنسيق مع إسرائيل. ويواجه الرئيس الأمريكي ضغوطاً شديدة ومستمرة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بغية تنفيذ هجوم حاسم ضد إيران.

سرية التحركات العسكرية المحتملة

يبقى احتمال تعديل الموقف قائماً في أي لحظة، ولن يتم الكشف عن أي تدابير تخص هجوماً قريباً حتى لو وُجد مخطط فعلي لذلك.