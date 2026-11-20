برنامج تدريبي مكثف

أنهت الإدارة العامة للتدريب دورة تأهيلية مكثفة استغرقت أسبوعًا كاملًا، واستهدفت العاملين بقطاع الأمن في الشركة المصرية للمطارات وجميع المطارات التابعة لها. وركزت هذه الخطوة على صقل المهارات الأمنية وتطوير القدرات المهنية للمشاركين بما يتوافق مع طبيعة المهام الموكلة إليهم داخل المنشآت الجوية.

محاور ومضامين البرنامج

تضمن التدريب شرحًا مفصلًا حول المنظومة الأمنية والتشريعات والإجراءات والضوابط المعتمدة. كما اطلع المتدربون على آليات التشغيل اليومية والخدمات المرتبطة بالمطارات لرفع مستوى جاهزيتهم، وتعزيز إدراكهم لمدى أهمية دورهم في حماية المرافق الحيوية.

تصريحات القيادات واستمرار الجهود

أوضح وائل النشار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية للمطارات، ضرورة التركيز على الاستثمار في العنصر البشري بهدف الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي. ومن جانبها، شددت الشركة على مواصلة مساعيها لتنمية مهارات الكوادر الأمنية دعمًا لسلامة حركة الطيران ورفع كفاءة العمليات التشغيلية.