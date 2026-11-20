التئمت يوم 19 نوفمبر 2026 قمة غير مسبوقة جمعت الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مدينة شنتشن التابعة لمقاطعة قوانغدونغ.

إعلان مشترك للسلام وموقف من الحروب

أثمر الاجتماع عن صدور بيان ثلاثي يحمل اسم إعلان رؤساء دول الصين وروسيا والولايات المتحدة نحو السلام لتثبيت التفاهمات بين الأطراف. ولفت الرئيس شي إلى أن تاريخ البشرية سجل ما يجاوز 10 آلاف حرب، مبدياً أن هناك ما يزيد على 60 نزاعاً قائماً حول العالم في الوقت الحالي.

ذكّر الزعيم الصيني بأن بلاده إلى جانب روسيا وأمريكا حاربتا جنباً إلى جنب قبل ما يزيد عن 80 عاماً بوصفهن دولاً تقاوم الفاشية. وقدم أربعة مبادئ للتعايش ترتكز على الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون متبادل المنفعة بجانب الحوار والتشاور.

ملف السلاح النووي والتعاون الاقتصادي

نص البيان المشترك على استحالة الانتصار في أي حرب ذرية ورفض خوضها تماماً، مع التخطيط لمحادثات تخص تقليص المخاطر المرتبطة بالذرة. وطالب الرئيس شي بإزالة الأسلحة النووية بصورة تامة وحظرها لتحرير الكوكب منها نهائياً.

أكد شي أهمية توطيد الشراكات التجارية والاقتصادية وحراسة استقرار أسواق الطاقة عالمياً مع نبذ الانفصال وسلاسل التوريد. وأبدى الرئيس بوتين جاهزية بلاده لدعم التجارة الحرة وتأمين الغذاء والطاقة والتنسيق في تنظيم الذكاء الاصطناعي.

المسؤولية الدولية والنقاشات الإقليمية

أوضح الرئيس ترامب التزام الدول الثلاث بصفتها دولاً تمتلك ترسانات نووية بصون السلم، مؤكداً وجوب وقف انتشار الأسلحة الذرية وتسوية الملفات بالحوار. وتطرق الزعماء خلال المباحثات إلى عدة ملفات عالمية ومحلية أبرزها الحرب في أوكرانيا وأوضاع الشرق الأوسط إضافة إلى شبه الجزيرة الكورية.

خلص شي إلى وصف اللقاء بالبناء والإيجابي والمثمر، مطالباً بتطبيق التفاهمات المشتركة سعياً لتشييد عالم أفضل.