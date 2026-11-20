تحقيق رسمي من مدعي عام ولاية كاليفورنيا

أطلقت ولاية كاليفورنيا يوم الخميس تحقيقاً رسمياً استهدف شركة Nvidia المتخصصة في تصميم رقائق الذكاء الاصطناعي. وأوضح المدعي العام روب بونتا أن المذكرة القانونية تبحث في احتمالية تورط الشركة أو رئيسها التنفيذي السابق في تسريب معلومات سرية أو نقل معالجات متقدمة إلى الصين. وأكد بونتا أن هذه القضية تتجاوز الحدود الجغرافية للولاية، مشدداً على التزام المؤسسات بالشفافية ومنع تضليل المساهمين.

تتخذ شركة Nvidia من مدينة سانتا كلارا مقراً عالمياً لها لإدارة عملياتها التقنية. وشهدت أسهم الشركة تراجعاً حاداً بلغ 22% منذ ظهور تقارير صحفية في أوائل شهر نوفمبر تضمنت تفاصيل حول أزمة الإدارة الحالية.

رحيل جنسن هوانغ وتداعيات الفضيحة الإدارية

غادر جنسن هوانغ منصبه الأسبوع الماضي بعد اعترافه بتورطه في علاقات عاطفية مع مرؤوسين داخل المؤسسة. وجاءت هذه الاستقالة إثر فضيحة كشفت مطلع الشهر الجاري عن ارتباطه بأليس هوانغ التي كانت تشغل منصباً تنفيذياً في شركة Megaspeed لمراكز البيانات في سنغافورة، ويُشتبه في كونها جاسوسة صينية.

أكد هارفي جونز، رئيس مجلس إدارة شركة Nvidia، خلال الأسبوع الحالي، أن الإدارة لا تملك أي خطط لإعادة هوانغ إلى منصبه. وحدث ذلك رغم رغبة المؤسس ورئيس الشركة السابق في العودة وحملة قادها قادة قطاع التكنولوجيا مثل إيلون ماسك لدعمه.

موقف شركة Megaspeed وضغوط الكونغرس الأمريكي

طالب عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي وزارة التجارة بفتح تحقيق مستقل لمعرفة ما إذا كانت شركة Megaspeed قد قامت بإعادة توجيه رقائق ذكاء اصطناعي تحمل علامة Nvidia نحو الأراضي الصينية. ومن جانبها، أصدرت شركة Megaspeed بياناً مسبقاً أكدت فيه أن التقارير المتعلقة بسلسلة توريدها وعملياتها الدولية تستند إلى ادعاءات غير مدعومة بأدلة قابلة للتحقق.