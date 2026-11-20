تفاصيل المواجهة على ملعب ميدو بارك

سقط نادي آرسنال على ملعبه ميدو بارك أمام ضيفه الفرنسي نادي ليون بهدفين دون رد. أقيمت هذه المباراة في ليلة يوم الخميس ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا للسيدات.

أحرز ثنائية الفريق الضيف كل من جول براند وميلشي دومورناي، حيث سجل اللاعبان هدفاً في كل شوط من اللقاء.

موقف آرسنال في الترتيب

تسببت هذه الهزيمة في توقف مسيرة الفريق الإنجليزي لتعرضه للخسارة الأولى في خمس مواجهات ضمن مرحلة الدوري. يتواجد آرسنال حالياً في المركز الثامن بجدول الترتيب، ويبتعد بفارق ثلاث نقاط فقط خلف تشيلسي الذي يمتلك المركز الرابع.

مركز نادي ليون

رفع نادي ليون رصيده إلى ثلاث عشرة نقطة حصدها خلال خمس مباريات. يحتل الفريق الفرنسي المركز الثاني في جدول الترتيب العام، ونجح رسمياً في ضمان إنهاء دور المجموعات ضمن المراكز الأربعة الأولى متجاوزاً بذلك الجولة الأخيرة.