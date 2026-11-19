مسار الدبلوماسية المشتركة

وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية في زيارة دولة رسمية. وأوضح سعادة السيد عبدالله بن إبراهيم الحمر، سفير دولة قطر لدى ألمانيا، أن هذه الجولة تبرز متانة الروابط التاريخية الممتدة بين الدولتين. وانطلقت العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين الجانبين منذ أكثر من خمسة عقود، وتحديداً في عام 1973.

تعاون استراتيجي واقتصادي متنامٍ

توجت الدولتان شراكتهما بتوقيع مذكرة تفاهم لتأسيس الحوار الاستراتيجي في مايو 2023. وبلغ حجم التبادل التجاري بين العاصمتين 2.02 مليار دولار خلال عام 2025، محققاً نسبة نمو بلغت 11.8 بالمئة قياساً بالعام الذي سبقه. كما ترتبط الدوحة وبرلين با اتفاقية للشراكة في قطاع الطاقة جرى توقيعها في مايو 2022.

شراكة تجارية وأجندة مباحثات واسعة

تنشط في دولة قطر أكثر من 300 شركة ألمانية تعمل ضمن مجالات اقتصادية مختلفة ومتنوعة. وترتقب الدبلوماسية القطرية أن تبحث هذه الزيارة سبل الارتقاء بالعلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين. وتشمل نقاشات الزيارة الأوضاع في الشرق الأوسط، وقضية فلسطين، وغزة، وسوريا، ولبنان، إضافة إلى ملفات الأمن الإقليمي، وحماية الملاحة الدولية، وضمان استقرار سلاسل الإمداد العالمية.