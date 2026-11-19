مواصفات مستوحاة من طرازات سابقة

تخطط شركة آبل لتطوير نسخة "آيفون 20 برو" احتفالاً بمرور عشرين عاماً، وفق ما تداولته الشائعات يوم الخميس 19 نوفمبر 2026. يمزج الهاتف المرتقب بين الخصائص التقنية الموجودة في "آيفون 18 برو" و"آيفون إير".

تصميم نحيف وشاشة بلا حواف

تتمتع الإصدارات الجديدة بشاشة منحنية من الجهات الأربع تمنح مظهراً خالياً تماماً من الحواف. كذلك تصبح الأجهزة أنحف بشكل طفيف معتمدة على حواف منحنية وإمكانية الاستعانة بالتيتانيوم مجدداً.

كاميرات متطورة وبطارية أقوى

يتضمن الإصدار الاحترافي الجديد نظام التصوير الأفضل ضمن هواتف آيفون المتنوعة. كما يقدم الهاتف طاقة تشغيل أطول للبطارية مقارنة بالإصدارات السابقة.

تخفيضات الأسعار وملحقات إضافية

انخفض سعر سماعات "إيربودز برو 3" ليصبح مئة وتسعة وسبعين دولاراً بدلاً من السعر السابق البالغ مئتين وتسعة وأربعين دولاراً. وتضم قائمة الملحقات المتوفرة حافظة بطارية مخصصة لتعقب المتعلقات طوال عشر سنوات، إلى جانب محول طاقة شحن سريع تبلغ قدرته مئة واط.