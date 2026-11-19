مسيرة المهاجم الهولندي في صفوف مانشستر يونايتد

انتقل اللاعب الهولندي إلى النادي الإنجليزي قادماً من بولونيا قبل عامين ونصف العام. وبلغت تكلفة تلك الصفقة أكثر من ٤٠ مليون يورو. أحرز المهاجم هدفين فقط خلال ١٠ مباريات خاضها مع فريقه خلال الموسم الحالي.

تحركات الأندية الإيطالية لضم اللاعب

سبق لنادي روما محاولة التعاقد مع سيركزي في شهر يناير الماضي. وأظهر ناديان هما فيورنتينا ويوفنتوس رغبتهما في ضم اللاعب خلال فصل الصيف. يسعى فريدريك ماسارا، رئيس الشؤون الرياضية في يوفنتوس، لضم المهاجم منذ فترة طويلة. حاول ماسارا ضمه سابقاً لمصلحة ناديي ميلان وروما، ثم سعى مرة أخرى عبر محاولة مع يوفنتوس في شهر أغسطس.

خيارات نابولي ومستقبل لورينزو لوكا

يخطط نابولي لضم سيركزي في حال رحيل المهاجم لورينزو لوكا في شهر يناير. وفي سمتلصل، يدرس ناديان هما بولونيا وجنوة التقدم بطلب لاستعارة اللاعب الإيطالي لورينزو لوكا.

تغييرات الجهاز الفني في النادي الإنجليزي

تولى المدرب ماوريسيو بوكيتينو قيادة الجهاز الفني لنادي مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي خلفاً لمايكل كاريك.