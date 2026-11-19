توضيح حول أساليب التدريب

أكد المدرب أنتونيو كونتي أنه لا يظن أن مسؤولي نادي مانشستر يونايتد شعروا بالخوف من طرقه التدريبية حين كان مرشحاً للمنصب. وأوضح أنتونيو كونتي أن الإرث التاريخي العريق للفريق الإنجليزي كان يمثل جاذبية كبيرة بالنسبة له.

وضع الفريق وترتيبه

أقال النادي الإنجليزي المدير الفني مايكل كاريك خلال الأسبوع الماضي بسبب سوء النتائج. وتولى ماوريسيو بوكيتينو قيادة الفريق خلفاً له، بينما كان النادي يحتل المركز الثالث من القاع عند اتخاذ قرار الإقالة.

سيرة المدرب وعلاقته بفيرغوسون

أنتونيو كونتي بلا عمل منذ رحيله عن صفوف نادي نابولي في صيف العام الحالي. وسبق له التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز رفقة نادي تشيلسي في عام 2017.

عبر المدير الفني الإيطالي عن تقديره العالي للمدرب أليكس فيرغسون. وذكر أنه طالع مؤلفه المكتوب ونال شرف زيارة منزله خلال فترة إشرافه على نادي تشيلسي.

غياب الألقاب المحلية

يُذكر أن نادي مانشستر يونايتد يعاني من غياب التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ الموسم الأخير للمدرب أليكس فيرغسون في عام 2013.