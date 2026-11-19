تطورات ميدانية وعمليات نسف في وسط القطاع

نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تدمير واسعة شملت منازل ومنشآت في المنطقة الوسطى من قطاع غزة فجر يوم الخميس 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026. وسمع دوي تفجيرين ضخمين نتجا عن تفجيرات شمال مخيم النصيرات وشرق مخيم المغازي.

أقدمت طائرات مسيّرة من نوع "كواد كابتر" على إلقاء صناديق ناسفة أسفرت عن تسوية عدد من البيوت المخلاة بالأرض شرق مخيم المغازي. وجاء هذا العدوان الجديد الذي انطلق يوم الأربعاء ضمن ثلاثة مربعات تقع غربي "الخط الأصفر".

توغلات عسكرية واستهدافات للنازحين

توغلت القوات الإسرائيلية يوم الأربعاء في منطقة المغراقة، وعند جسر وادي غزة على شارع صلاح الدين، بالإضافة إلى حي الدعوة شمال مخيم النصيرات. وتعتبر هذه المرة الأولى التي تحدث فيها هذه التوغلات منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بتاريخ 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

تعرضت مدينة حمد السكنية الواقعة شمال خان يونس لإطلاق نار من القوات الإسرائيلية طال بيوت السكان وخيام النازحين، مما أدى إلى إصابة سيدة بجراح.

ضحايا جدد وإحصائيات حرب الإبادة

أكد مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى وفاة الشاب أحمد أبو عرمانة متأثراً بجروحه السابقة. وكان أبو عرمانة قد أصيب جراء قصف استهدف تجمعات أهلية شمال مخيم البريج.

تواصل القوات الإسرائيلية شن حرب إبادة على القطاع بدأتها في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. ووصل عدد القتلى جراء هذه الحرب حتى تاريخ اليوم إلى 74,710 شهداء، بينما بلغ عدد الجرحى 176,131 مصاباً.

حصيلة ما بعد اتفاق وقف إطلاق النار

سجلت الفترة الممتدة منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 حتى اليوم سقوط 1,658 قتيلاً.