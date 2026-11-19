إمكانيات متقدمة للتحكم بالحواسيب

كشفت شركة جوجل يوم الخميس 19 نوفمبر 2026 عن ميزة جديدة لتطبيق Gemini المخصص لأجهزة ماك. تمنح هذه الخاصية الذكاء الاصطناعي القدرة على إنجاز الأعمال مباشرة على جهاز المستخدم. ويستطيع النظام التنقل بسلاسة بين تطبيقات ماك وتصفح الإنترنت في الخلفية. وقد سبقت شركات OpenAI وAnthropic وMeta شركة جوجل في تقديم ميزات الوكلاء الأذكياء.

تساعد هذه الإمكانية الأفراد في إتمام أعمال متنوعة تشمل تنظيم الملفات وتعبئة النماذج وإنشاء العروض التقديمية. تظهر للمستخدمين معاينة حية لما يفعله الذكاء الاصطناعي داخل نافذة المحادثة نفسها. كما تتيح الخاصية للجمهور إمكانية إيقاف أو منع أي إجراء قبل اكتمال تنفيذه.

شروط الاستخدام وتوفر الخدمة

يستلزم تشغيل الميزة تثبيت تطبيق Gemini على حواسيب ماك، إضافة إلى امتلاك اشتراك فعال في إحدى باقات Google AI Plus أو Pro أو Ultra. تتوفر خاصية التحكم بالحاسوب في الوقت الحالي باللغة الإنجليزية حصرياً داخل الولايات المتحدة. ولم تكشف الشركة عن موعد لإتاحة هذه الخدمة في أسواق أو منصات إضافية.

أدوات أخرى للمراسلة والمشتريات

طرحت الشركة ذاتها هذا الأسبوع ميزة أطلقت عليها اسم "Tasks". صُممت هذه الأداة لتسجيل الدخول إلى المواقع وإتمام المشتريات وحجز المواعيد. وبدأت جوجل مؤخراً استقبال مختبرين لأداة "CC" التي تم الإعلان عنها في شهر سبتمبر 2026. تهدف أداة "CC" إلى مساعدة العائلات على تنظيم التقويمات والبريد والمحادثات.