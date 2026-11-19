تخوض المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي مفاوضات مكثفة للوصول إلى تفاهمات نهائية قبيل انعقاد قمة مرتقبة يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، حيث من المقرر أن يحضر آندي بورنهام هذا الاجتماع مع قادة التكتل الأوروبي.

اجتماعات مكثفة لحسم الملفات العالقة

عقد سفراء دول الاتحاد الأوروبي اجتماعاً في الساعة 5 مساءً يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 لبحث القضايا المتبقية. ويهدف الجانبان إلى التوقيع على ثلاث اتفاقيات خلال القمة، من بينها اتفاقية خاصة بقطاع الغذاء والمشروبات. تشير التوقعات إلى أن هذه الاتفاقية قد تضيف 0.4% إلى الناتج المحلي الإجمالي البريطاني عند دخولها حيز التنفيذ في 1 مارس 2028.

خلافات حول معايير الغذاء والسيادة

تتمسك بريطانيا بضرورة الحصول على دور رسمي في اللجان الأوروبية المكلفة بوضع وتنفيذ قواعد الصحة والصحة النباتية. في المقابل، يرفض الاتحاد الأوروبي منح لندن حق المشاركة في صياغة القرارات المستقبلية، مقترحاً بدلاً من ذلك آلية تشاور مقيدة للغاية. تتطلب الاتفاقية التزام بريطانيا بالمعايير الأوروبية، بينما لا تزال نقاط الخلاف قائمة حول دور لندن في وضع هذه القواعد، وسط مطالبات أوروبية بتقديم تنازلات.

تعثر المفاوضات بشأن الطلاب والسيارات

لا تزال المحادثات متعثرة فيما يتعلق برسوم التعليم للطلاب الأوروبيين ضمن برنامج تنقل الشباب، حيث ترفض المملكة المتحدة الضغوط الأوروبية في هذا الملف. طرح الجانب الأوروبي خيارين أمام بريطانيا: إما خفض رسوم المرحلة الجامعية أو معاملة الطلاب الأوروبيين كمواطنين بريطانيين. كما تسعى لندن لإدراجها ضمن تشريعات "صنع في أوروبا" المتعلقة بالتعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية.

الخطوات القادمة بعد القمة

أكد متحدث باسم بورنهام أنه لن تُعقد قمم إضافية للاتفاق الحالي بعد اجتماع الجمعة. وأوضح المتحدث أن الحكومة ستطرح قانون خفض التكاليف في البرلمان الأسبوع المقبل في حال التوصل لاتفاق. ومن المقرر أن يبدأ الطرفان مناقشات حول خيارات العلاقة طويلة الأمد فور انتهاء فعاليات القمة.