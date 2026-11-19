قفزة نوعية في سرعة رصد النجوم النابضة

نجح فريق بحثي دولي في تطوير منهجية تقنية مبتكرة ترفع سرعة اكتشاف النجوم النابضة بمقدار مليون ضعف مقارنة بالأساليب التقليدية. ونُشرت تفاصيل هذا الإنجاز العلمي في دورية "فيزيكال ريفيو ليترز" بتاريخ الخميس 19 نوفمبر 2026.

توظيف بيانات تلسكوب فيرمي

اعتمد الباحثون على أرشيف ضخم من المعلومات التي جمعها تلسكوب "فيرمي" الفضائي لأشعة غاما على مدى 15 عاماً. أُطلق هذا التلسكوب عام 2008، وهو يعمل على مسح السماء بالكامل كل 3 ساعات. وأكدت إليزابيث هايز، من مركز غودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا في غرينبيلت بولاية ماريلاند، أن توفير 18 عاماً من بيانات "فيرمي" للجمهور مجاناً يسهم في رفع جودة الأبحاث العلمية.

آلية العمل الهندسي للخوارزمية

شارك دوتان غازيت وباراك زاكاي من معهد وايزمان للعلوم في تطوير هذه الطريقة المعتمدة على التشفير. وتعتمد التقنية على تحويل عملية البحث عن النجوم إلى مسألة هندسية تهدف لإيجاد أقصر متجه ضمن شبكة عالية الأبعاد. وأوضح دانيال بوك-كولب، من معهد ماكس بلانك لفيزياء الجاذبية، أن المنهجية تتطلب فحص شبكة رباعية الأبعاد عبر ملايين المحاولات، حيث تستغرق كل محاولة خوارزمية حوالي 5 دقائق على نواة حاسوب واحدة.

نتائج ملموسة في رصد PSR J1622−7204

تمكن الفريق من اكتشاف النجم النابض "PSR J1622−7204" الذي يتميز بدوران سريع يبلغ 261 دورة في الثانية. استغرق هذا الاكتشاف 10 ساعات فقط من الحوسبة على معالج حاسوب قياسي. في المقابل، عجزت الطرق السابقة عن رصد هذا النجم رغم احتياجها لقوة حوسبة تعادل 600 عام من العمل على نفس المعالج.

تطلعات مستقبلية لاستكشاف الفضاء

يرى كولين كلارك، من معهد ماكس بلانك، وجود احتمالية لرصد عشرات أو مئات النجوم النابضة الأخرى داخل البيانات المتاحة. يسعى الفريق مستقبلاً إلى دمج خوارزميتهم مع قوة الحوسبة الجماعية لبرنامج "أينشتاين آت هوم". كما يهدف الباحثون إلى توسيع نطاق عملهم ليشمل اكتشاف النجوم النابضة الموجودة ضمن الأنظمة الثنائية التي تدور حول نجوم أخرى.