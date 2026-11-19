أصدرت وزارة الخارجية القطرية يوم الخميس 19 نوفمبر 2026 بياناً رسمياً أعربت فيه عن إدانتها القوية لاستمرار اعتداءات جماعة الحوثي على المملكة العربية السعودية. واستهدفت هذه العمليات منشآت مدنية واقتصادية في مدينة الرياض، مما أدى إلى أضرار مادية لحقت بمركز الملك عبد الله المالي.

موقف قطري رافض للاعتداءات

وصفت الدوحة في بيانها هذه الهجمات بأنها سلوك عدواني مشين، مشيرة إلى أنها تعكس استهتاراً صريحاً بأرواح المدنيين. وأكدت قطر رفضها القاطع لأي اعتداء يستهدف المدنيين والأعيان المدنية.

انتهاك للسيادة والقانون الدولي

اعتبرت الخارجية القطرية أن هذه الهجمات تمثل خرقاً للقانون الدولي وانتهاكاً لسيادة السعودية. وطالبت الوزارة بضرورة الوقف الفوري لهذه الأعمال العدائية.

تضامن كامل مع أمن المملكة

جددت دولة قطر تضامنها التام مع السعودية، معلنة دعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. كما شددت على أن أمن السعودية يعد جزءاً لا يتجزأ من أمن قطر ومنظومة الأمن الخليجي ككل.