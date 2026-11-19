الاكتتاب الأكبر في بورصة ناسداك

شهدت بورصة ناسداك يوم الخميس 19 نوفمبر 2026 إدراج أسهم شركة Anthropic للاكتتاب العام. ويمثل هذا الحدث المالي ضخامة استثنائية باعتباره الاكتتاب الأكبر في التاريخ.

أكد داريو أمودي، الرئيس التنفيذي للشركة، تمسك مؤسسته بمسار تطوير الذكاء الاصطناعي بمسؤولية تامة. وشدد على أن الكيان التجاري لن ينحني للضغوط السياسية أو التجارية، وسيظل محتفظاً بالسيطرة البشرية الكاملة.

خطة السلامة وتضافر الجهود التقنية

أوضح أمودي خلال شهر سبتمبر الماضي مقترحاً يضبط إيقاع تطوير التقنيات المتقدمة ويفرض معايير سلامة مشتركة. وتشمل هذه الخطة الاستعانة بمقيمين مستقلين من أطراف خارجية لمراقبة مدى التزام الشركات بالمعايير.

حظي موقف الرئيس التنفيذي حول قواعد الأمان بتأييد واسع شمل سام ألتمان وديميس هاسابيس وإيلون ماسك. وتعهد أمودي بتوجيه الطاقات والكفاءات داخل الشركة لمضاعفة فحوصات الأمان بغية ضمان بقاء الأنظمة خاضعة لإرادة البشر.

دوافع التأسيس والمخاطر المحتملة

كشف أمودي أن فقدان والده إثر مرض أصبح قابلاً للعلاج لاحقاً كان الدافع وراء تأسيس الشركة. وهو يؤمن بقدرة الذكاء الاصطناعي على تسريع وتيرة الأبحاث الطبية عبر التعاون المشترك مع الإنسان.

حذر المسؤول نفسه من تهديدات جسيمة يطرحها الذكاء الاصطناعي تشمل سوء الاستخدام من الحكومات أو الأفراد، إلى جانب خطر الاضطراب الاقتصادي وفقدان السيطرة على التقنيات.

مواقف الإدارة العليا من التهديدات

أكدت دانييلا أمودي، المؤسسة المشاركة للشركة، يوم الخميس 19 نوفمبر 2026 التزام الإدارة بالحد من التهديدات التقنية. وأوضحت في تصريحاتها أن فوائد الذكاء الاصطناعي ووعوده تبدو مذهلة للغاية رغم وجود أخطار حقيقية وملموسة.