تواجه خطط شركة "أبل" لدمج شاشات "أوليد" (OLED) في حواسيب "آي ماك" حالة من عدم اليقين، حيث تدرس الشركة إلغاء هذا المشروع أو تأجيله. وتُعد شركة "سامسونج ديسبلاي" المورد المرشح لتزويد هذه الشاشات المتقدمة، إلا أن العقود المتعلقة بها أصبحت محل مراجعة دقيقة.

تراجع مبيعات "آيباد برو" وتأثير التكاليف

انخفضت شحنات أجهزة "آيباد برو" المجهزة بشاشات "أوليد" لتصل إلى 4.9 مليون وحدة، مقارنة بـ 6 ملايين وحدة خلال العام الماضي. ويمثل هذا الرقم تراجعاً بنسبة تقارب 18% عن التوقعات السابقة. ويعود ضعف الأداء التجاري لهذه الأجهزة جزئياً إلى ارتفاع تكلفة الشاشات التي تعتمد على تقنية "أوليد" ثنائية الطبقات.

إعادة تقييم استراتيجية تحت قيادة جون تيرنوس

بدأ جون تيرنوس، الذي تولى مهام الرئيس التنفيذي لشركة "أبل" في سبتمبر 2026، عملية إعادة تقييم شاملة للجدوى التجارية لاستخدام تقنيات "أوليد" باهظة الثمن. وتأتي هذه الخطوة في ظل مساهمة تكاليف الذاكرة المرتفعة في زيادة أسعار أجهزة الشركة بشكل عام. كما انخفضت بالفعل شحنات "سامسونج ديسبلاي" المخصصة لأجهزة "آيباد برو" الحالية.

بدائل "آي ماك" ومستقبل العقود

كان من المخطط إطلاق جهاز "آي ماك" بشاشة "أوليد" في عام 2029 أو 2030. وتدرس "أبل" حالياً خيار تطوير الجهاز باستخدام شاشات "إل سي دي" (LCD) كبديل تقني. وفي هذا الإطار، تجري الشركة مناقشات مع شركة "بي أو إي" (BOE) لتوريد شاشات للجهاز المقرر إطلاقه في عام 2029. وفي حال قررت "أبل" إلغاء عقد "سامسونج ديسبلاي" الخاص بـ "آي ماك"، فإن ذلك قد يؤثر سلباً على أرباح الشركة الموردة.