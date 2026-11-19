إطلاق مجموعة هواتف Ocean Drive تزامناً مع صدور لعبة GTA 6

كشفت شركة Caviar يوم الخميس 19 نوفمبر 2026 عن مجموعتها الجديدة من هواتف Galaxy Z Fold 8 وGalaxy Z Fold 8 Ultra. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع طرح لعبة Grand Theft Auto VI رسمياً على منصات PlayStation 5 وXbox Series X/S في اليوم نفسه.

تصميم ذهبي ومواصفات تقنية قياسية

تتميز الهواتف الجديدة بطلاء ذهبي عيار 24 قيراطاً يغطي اللوحة الخلفية للجهاز. وقد نُقشت على الهواتف ست نجوم وعبارة "Most Wanted" بخط يحاكي الأسلوب الفني للعبة الشهيرة. في المقابل، تظل المواصفات الداخلية لهذه الأجهزة مطابقة تماماً لهواتف سامسونج القياسية.

أسعار التجزئة ومحدودية الإنتاج

حددت الشركة سعراً يبدأ من 11,130 دولاراً لطراز Galaxy Z Fold 8، بينما يبدأ سعر نسخة Galaxy Z Fold 8 Ultra من 11,560 دولاراً. للمقارنة، يبدأ سعر هاتف Galaxy Z Fold 8 القياسي من سامسونج من 1,899 دولاراً، بينما يبلغ سعر نسخة Ultra 2,099 دولاراً. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المجموعة حصرية، حيث يقتصر إنتاجها على 19 قطعة فقط حول العالم.

خيارات التخصيص وتعديل السعة

تمنح Caviar عملاءها مرونة في اختيار سعة تخزين أكبر من 256 جيجابايت، وهو ما يؤدي إلى زيادة سعر الهاتف. كما تتيح الشركة إمكانية تخصيص الأجهزة عبر إضافة نقوش جانبية، أو شعارات، أو أحرف أولية خاصة بالمستخدم. ويمكن للمشترين أيضاً طلب استبدال المواد المستخدمة في التصنيع أو إعادة تصميم بعض العناصر الجمالية للهاتف.