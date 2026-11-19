حذرت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، من أن تنامي الطلب على الذكاء الاصطناعي سيضطر البنوك المركزية حول العالم إلى زيادة أسعار الفائدة. وجاءت هذه التصريحات خلال قمة "أبيك" لعام 2026 التي انعقدت في شينزين، حيث أوضحت أن تقنيات الذكاء الاصطناعي والاضطرابات في الشرق الأوسط تفرض ضغوطاً تضخمية متزايدة.

تأثير التضخم والتوترات الجيوسياسية

توقعت جورجييفا أن يبلغ معدل التضخم العالمي 4.7% خلال عام 2026. وقد أدت الحرب التي بدأت في فبراير إلى صعود أسعار النفط لتتجاوز 100 دولار للبرميل، مما دفع البنوك المركزية لاتخاذ إجراءات تقشفية. رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في يونيو 2026، وتبعه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سبتمبر 2026، ثم بنك إنجلترا في نوفمبر 2026. بينما شهدت الأسابيع الأخيرة انخفاضاً في أسعار الخام العالمية عقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية وزيادة الإمدادات.

الذكاء الاصطناعي محركاً للاقتصاد

أكدت جورجييفا أن الذكاء الاصطناعي يساهم في دعم النمو الاقتصادي بدول عدة رغم التداعيات السلبية لحرب إيران. وتستحوذ منتجات الذكاء الاصطناعي والأجهزة المرتبطة به حالياً على أكثر من عُشر حجم التجارة العالمية في السلع. كما شددت على أن هذه التقنية ستظل قوة دافعة للتجارة والإنتاجية والنمو الاقتصادي على المستوى الدولي.

تحديات المستقبل والجاهزية الرقمية

دعت جورجييفا الحكومات إلى تحديث البنية التحتية الرقمية وأسواق العمل لمواجهة مخاطر هذا التحول التقني، محذرة من أن الدول التي تتقاعس عن الاستعداد ستفقد مكانتها الاقتصادية. في غضون ذلك، يتوقع المحللون الماليون فرض زيادات إضافية في تكاليف الاقتراض خلال العام المقبل. كما حذر خبراء الاقتصاد من احتمالية حدوث تباطؤ في الطلب نتيجة الضغوط التي يمارسها التضخم المرتفع على ميزانيات الأسر.