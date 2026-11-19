أغلق الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» باب الترشح لرئاسة المنظمة منتصف ليل الأربعاء 18 نوفمبر 2026، معلناً دخول منافسين لمواجهة الرئيس الحالي جياني إنفانتينو في الانتخابات المقررة بمدينة الرباط يوم 18 مارس 2026.

مرشحان رسميان في مواجهة إنفانتينو

تقدم كل من الفرنسي فيليب ديالو والياباني كوزو تاشيما بملفات ترشح مدعومة من خمسة اتحادات أعضاء لكل منهما. ويبلغ ديالو من العمر 63 عاماً، وقد اختاره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لخوض السباق خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي. في المقابل، أعلن تاشيما ترشحه الشهر الماضي رغم معارضة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي يمنح دعمه الحالي لإنفانتينو بضغط من السعودية وقطر. وتشير التوقعات إلى إمكانية انسحاب تاشيما لصالح ديالو بهدف توحيد الأصوات المعارضة لإنفانتينو.

إقصاء رامون فيغا ووضع ملفات المرشحين

لم ينجح رامون فيغا في تأمين دعم خمسة اتحادات أعضاء، وهو الشرط الضروري لقبول ملف ترشحه للرئاسة. وكانت حملة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للإطاحة بإنفانتينو قد انطلقت في يوليو 2026، علماً أن إنفانتينو كان قد حصل على أكثر من 200 خطاب تأييد بحلول الصيف الماضي. يذكر أن إنفانتينو فاز في انتخابات 2016 على الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة بعد حصوله على 115 صوتاً مقابل 88 صوتاً لمنافسه.

إجراءات المراجعة والقرارات التنظيمية

أكدت «فيفا» إحالة جميع طلبات الترشيح إلى اللجنة الانتخابية لاتخاذ قرار نهائي بشأن قبول المرشحين. وستتولى لجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال مراجعة ملفات المتقدمين، على أن يكون الموعد النهائي لتأكيد الترشيحات هو 18 فبراير 2026. وعلى صعيد آخر، قررت المنظمة الإبقاء على فترات شرب المياه ضمن وثائق حقوق بث كأس العالم 2030.