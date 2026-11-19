رفض جوجل للطلب البريطاني

رفضت شركة جوجل طلباً رسمياً من الحكومة البريطانية يقضي بحذف مقطع فيديو يخص راسل براند من منصة يوتيوب. جاء هذا الرفض في وقت يواجه فيه براند تحقيقاً حول انتهاك محتمل لقواعد السجون بسبب رسالة صوتية.

تحقيقات رسمية ومطالبات بالحظر

طالب وزير العدل أليكس نوريس بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية حال ثبوت مخالفة القواعد. وقد يواجه براند عقوبات صارمة تشمل حظر استخدام الهاتف أو فرض مراقبة مباشرة على مكالماته في حال إدانته. من جانبه، دعا وزير الأطفال جوش ماكاليستر شركة جوجل إلى إزالة محتوى براند، مشيراً إلى أن معايير مجتمع شركة ميتا تحظر الحسابات التي يديرها أو يملكها مدانون بجرائم جنسية.

انتقادات حكومية وتفاعل إعلامي

وصفت رئاسة الوزراء البريطانية رسالة براند بأنها «مروعة»، مؤكدة على حظر تصريحات السجناء التي تسبب ضيقاً للضحايا. وانتقدت وزيرة التعليم لوسي باول وسائل الإعلام التي بثت مقتطفات من الرسالة، معتبرة أن ذلك يضخم كلامه، كما رأت أن براند لا يظهر أي ندم تجاه ضحاياه. في المقابل، انتقد إيلون ماسك إدانة راسل براند بجرائم جنسية تاريخية.

اتهامات الضحايا ووضع الحسابات

عبرت ميا لاتير، البالغة من العمر 37 عاماً، عن استيائها من الرسالة التي نشرتها لورا براند في برنامج "صنداي سيرفس". وكانت لاتير قد اتهمت براند باغتصابها حين كانت في السادسة عشرة من عمرها، وهي تهمة ينفيها براند، علماً أنها كانت ضمن مجموعة نساء وجهن اتهامات ضده عام 2023. وفي سياق متصل، لا يزال حساب براند على منصة إكس نشطاً، حيث نشر آخر رسالة بتاريخ 11 نوفمبر 2026. وأشار منشور على الحساب ذاته إلى قيام شركة ميتا بتعطيل حساباته على فيسبوك وإنستجرام وواتساب.