يستهدف نادي إنتر ضم المدافع الدنماركي أوليفر بروفستغارد، البالغ من العمر 23 عاماً، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. يأتي هذا التوجه في ظل التحديات البدنية التي يواجهها جون ستونز منذ انضمامه للفريق.

أزمات جون ستونز الدفاعية

انتقل جون ستونز إلى إنتر في صفقة انتقال حر قادماً من مانشستر سيتي، ويرتبط بعقد في استاد "مياتزا" حتى يونيو 2028. تعرض اللاعب لتمزق عضلي في الفخذ الأيسر منتصف سبتمبر الماضي، مما أبعده عن الملاعب قرابة شهرين. عاد المدافع مؤخراً للتدريبات الجماعية، لكنه اكتفى بالجلوس على مقاعد البدلاء في مواجهة كومو الأخيرة قبل فترة التوقف الدولية. شارك ستونز في 4 مباريات فقط بجميع المسابقات هذا الموسم، مما دفع الإدارة للبحث عن بدائل.

تغييرات خط الدفاع والقيود المالية

شهد خط دفاع إنتر تغييرات جذرية في يونيو 2026، حيث رحل الثلاثي ستيفان دي فري وماتيو دارميان وفرانشيسكو أتشيربي بعد نهاية عقودهم. في المقابل، عاد بنجامين بافارد إلى صفوف الفريق عقب انتهاء إعارته لموسم واحد في مارسيليا. لا يستطيع النادي الإيطالي إتمام صفقة بروفستغارد في فترة الانتقالات الشتوية، حيث تقتصر قدرته المالية على التحرك مع نهاية الموسم الحالي.

مفاوضات لاتسيو المحتملة

يطلب نادي لاتسيو مبلغاً يقارب 40 مليون يورو للموافقة على رحيل أوليفر بروفستغارد. قد تلعب صفقة دافيدي فراتيسي دوراً في تقليص هذه المطالب المالية، حيث انتقل اللاعب إلى لاتسيو الصيف الماضي بنظام الإعارة مقابل 5 ملايين يورو. يمتلك لاتسيو خياراً لشراء فراتيسي نهائياً مقابل 10 ملايين يورو إضافية، بينما يحتفظ إنتر ببند يمنحه 50% من قيمة إعادة بيع اللاعب مستقبلاً.