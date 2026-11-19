رغبة كونتي في العودة ليوفنتوس وتحركات النادي في السوق

أبدى أنطونيو كونتي رغبته في تولي تدريب يوفنتوس مستقبلاً، كاشفاً عن ترشحه للمنصب مرتين في الماضي قبل أن يقع اختيار الإدارة على ماوريسيو ساري وتياغو موتا. وفي الوقت نفسه، يدرس نادي يوفنتوس خيار استعارة لاعب الوسط هويبيرغ خلال فترة الانتقالات في يناير 2026.

يضع النادي ضمن اهتماماته المهاجم البرتغالي فاريلا، لاعب مونزا، الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 9 أهداف. وتواجه إدارة يوفنتوس منافسة شرسة على ضم اللاعب من أندية توتنهام، وليفربول، وبرينتفورد، وسندرلاند.

صفقات الأندية الإيطالية وتألق اللاعبين

توصل إنتر ميلان إلى اتفاق رسمي لضم اللاعب بروفستغارد خلال الصيف المقبل. وفي سياق آخر، يسعى نابولي لتعزيز مركز حراسة المرمى عبر التعاقد مع البرازيلي بيدرو موريسكو، بينما يواصل نادي فروزينوني تدعيم تشكيلته بضم لاعب سويدي جديد.

أكد كارنيفالي التزام ناديه بإسعاد الجماهير بالرغم من القيود المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. من جانبه، يدرس تشيفو خياراته لتعويض معاناة اللاعب ستونز، حيث يتجه نحو التعاقد مع مدافع من فريق لاتسيو.

أرقام قياسية وتصريحات من داخل الدوري

سجل مالين 8 أهداف بعد تسديده 18 كرة على المرمى. وحقق راموس رقماً قياسياً في عدد المشاركات مع ميلان، رغم استمرار غيابه عن التهديف، بينما ينسب ميندي الفضل في مسيرته الاحترافية إلى بيساكاني.

على صعيد آخر، أوقف الاتحاد المدرب كوزمي لمدة 3 أشهر، وذلك على خلفية توجيهه إهانة عنصرية للاعب بوتيتش. وفي تصريحات فنية، وصف دارميان فريق بولونيا بأنه نادٍ لا يعرف الحدود. وتشير الإحصائيات إلى تصدر ميراندا وزاكاني لقائمة التمريرات الحاسمة، بينما يُعد كامبياني اللاعب الأكثر تعرضاً للأخطاء في الدوري الإيطالي.