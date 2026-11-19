عاد نادي أرسنال يوم الخميس 19 نوفمبر 2026 إلى طاولة المفاوضات للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، وذلك في مسعى من المدرب ميكيل أرتيتا لإجراء تحديث جذري في مركز رأس الحربة.

مباحثات مكثفة مع ألفاريز

عقد مسؤولو أرسنال اجتماعات جديدة مع اللاعب الأرجنتيني ووكلاء أعماله لمناقشة إمكانية انضمامه للفريق. يضع أرتيتا ألفاريز كخيار أساسي للمستقبل، حيث يراه مهاجمًا متكاملًا يمتلك المواصفات المطلوبة لتطوير الأداء الهجومي. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن إتمام هذه الصفقة قد يكون عملية معقدة ومكلفة للغاية من الناحية المالية.

تقييم خيارات الهجوم الحالية

يعتمد ميكيل أرتيتا في الوقت الراهن على كاي هافيرتز كخيار مفضل لقيادة الخط الأمامي. في المقابل، لا يبدو المدرب مقتنعًا بقدرة فيكتور جيوكيريس على شغل مركز المهاجم الصريح على المدى الطويل. يُذكر أن جيوكيريس، البالغ من العمر 28 عامًا، لم يشارك أساسيًا سوى في مباراة واحدة فقط في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري، رغم نجاحه مؤخرًا في تسجيل هدف وصناعة آخر في مواجهة سلافيا براغ.

تحذيرات ومنافسة في سوق الانتقالات

وجّه جيريمي أليادير تحذيرًا صريحًا لإدارة النادي من مغبة الاستغناء عن جيوكيريس خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير، ما لم يتم تأمين بديل مناسب أولًا. وفي سياق منفصل، دخل أرسنال في منافسة قوية مع نادي باريس سان جيرمان للتعاقد مع لاعب دولي فرنسي تبلغ قيمته السوقية 100 مليون جنيه إسترليني. ومن المتوقع أن يقوم النادي اللندني بإجراء تغييرات ملموسة في مركز المهاجم خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2027.