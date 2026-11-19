توقيع اتفاقية استثمارية في البحر الميت

شهد البحر الميت، يوم الخميس 19 تشرين الثاني 2026، مراسم توقيع اتفاقية استثمارية بقيمة 100 مليون دولار. جرت هذه الخطوة بحضور وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، لتعزيز الأمن المائي في المملكة.

أُبرمت الاتفاقية بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك العربي. يتركز هذا التمويل على سندات التكيف والمرونة المائية داخل الأردن.

مواجهة التحديات المناخية وشح المياه

تستهدف المبادرة تمويل مشاريع مائية حيوية لمواجهة التغير المناخي ونقص الموارد المائية. تركز الخطط على تطوير البنية التحتية المائية في مختلف أنحاء المملكة.

تشمل الأهداف المحددة تقليل فاقد المياه ورفع كفاءة استخدامها. كما تتضمن دعم التوسع في معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها بشكل موسع.

تعزيز استدامة الخدمات المائية

تهدف الشراكة إلى تعزيز قدرة شبكات ومرافق المياه على التكيف مع التغيرات المناخية. سيساهم ذلك في تحسين استدامة وموثوقية خدمات المياه بما يخدم الأولويات الوطنية.

تؤكد هذه الاتفاقية أهمية التعاون بين المؤسسات الدولية والقطاع المصرفي في تمويل قطاع المياه، وتُعد هذه الخطوة ركيزة أساسية لتعزيز الأمن المائي في الأردن.