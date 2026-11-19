تحركات تشيلسي لضم أليكس سكوت

بدأ نادي تشيلسي مفاوضات رسمية خلال الأسبوع الحالي مع نادي بورنموث، بهدف التعاقد مع لاعب الوسط أليكس سكوت في يناير 2026. وتأتي هذه الخطوة لتعويض رحيل إنزو فرنانديز عن صفوف الفريق.

موقف بورنموث والقيمة المالية للصفقة

سبق وأن رفض بورنموث عرضاً من تشيلسي في الصيف الماضي بلغت قيمته 64 مليون جنيه إسترليني. وتشير التقديرات الحالية إلى أن سعر الصفقة قد يتراوح بين 90 مليوناً و100 مليون جنيه إسترليني.

اتفاق شخصي وإعجاب فني

توصل النادي اللندني إلى اتفاق مبدئي مع اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً بشأن الشروط الشخصية. وقد وصف بيب غوارديولا هذا اللاعب بأنه «لاعب لا يُصدق».

مواصفات اللاعب وتحديات السوق

يمتلك سكوت خبرة عملية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى قدرته على شغل مراكز مختلفة في خط الوسط. ويرى مسؤولو تشيلسي أن اللاعب سيمنح الفريق طاقة إضافية وقدرة أكبر على التقدم بالكرة.

خيارات النادي البديلة والوضع الدفاعي

يواصل تشيلسي مراقبة أسماء أخرى في السوق مثل فيرمين لوبيز، وجول كوندي، ودانييل بانجاكي، وماكسي أراوخو. وفي الوقت نفسه، يساهم تعافي روميو لافيا من الإصابة في تقليل الحاجة الملحة لتعزيزات الوسط، بينما يواجه النادي تحدياً في الموازنة بين تكلفة صفقة سكوت ومتطلبات تدعيم الخط الدفاعي.