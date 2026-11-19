اكتتاب تاريخي لشركة أنثروبيك

بدأت شركة "أنثروبيك" (Anthropic) تداول أسهمها في بورصة "ناسداك" تحت الرمز "ANT" اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026. ومن المقرر أن يقرع الرئيس التنفيذي داريو أمودي مع المؤسسين المشاركين جرس الافتتاح في الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت نيويورك.

نجحت الشركة في جمع 81.3 مليار دولار من هذا الاكتتاب، محطمةً الرقم القياسي السابق المسجل باسم "سبيس إكس" والبالغ 75 مليار دولار في يونيو. كما ارتفع سعر السهم ليصل إلى 83 دولاراً، متجاوزاً النطاق الاسترشادي الذي تراوح بين 70 و78 دولاراً.

التقييم المالي والنمو

وصلت القيمة السوقية لشركة "أنثروبيك" إلى 1.5 تريليون دولار، مما يضعها في الترتيب الثاني عشر عالمياً. وبلغ إجمالي التمويل الذي حصدته الشركة، متضمناً المبيعات الخاصة لشركات التكنولوجيا، 107.3 مليار دولار.

على صعيد الأداء المالي، سجلت الشركة خسائر تشغيلية تجاوزت 8 مليارات دولار خلال عام 2025. وقد بلغت نفقاتها 13 مليار دولار مقابل إيرادات لم تتخطَّ 4.6 مليار دولار.

مكاسب المؤسسين وتوقعات السوق

سيصبح المؤسسون السبعة للشركة مليارديرات نتيجة هذا الطرح، إذ سيحصل كل واحد منهم على ما يعادل 280 مليون دولار من بيع حصصهم. وتشير توقعات السوق الرمادية إلى احتمال صعود سعر السهم بنسبة تتراوح بين 20% و26% مع بدء التداول.

أظهرت بيانات منصة "هارغريفز لانسداون" أن 45,811 من عملائها تقدموا بطلبات للمشاركة في هذا الاكتتاب.

تأثير الذكاء الاصطناعي عالمياً

أكدت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، خلال اجتماع في شينزين بالصين، أن الذكاء الاصطناعي يمثل قوة تحولية مثيرة ومخيفة في آن واحد. وأشارت إلى أن هذه التقنية ساهمت في نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% هذا العام.

في سياق متصل، أعلنت "نيشن وايد" (Nationwide) يوم الخميس عن زيادة في أرباحها قبل الضرائب بنسبة 38% خلال الأشهر الستة المنتهية في سبتمبر. وذكرت الرئيسة التنفيذية ديبي كروسبي أن الذكاء الاصطناعي ساعد في توجيه الموظفين وتسهيل عمليات فتح الحسابات الجارية.