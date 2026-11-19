يستهدف نادي أرسنال التعاقد مع كارلوس فوربس، جناح نادي كلوب بروج، لتدعيم الخطوط الأمامية للفريق بطلب من المدير الفني ميكيل أرتيتا، وذلك في ظل رغبة النادي في زيادة السرعة والفاعلية الهجومية.

تألق لافت في الملاعب الأوروبية

يبلغ كارلوس فوربس من العمر 22 عاماً، وقد لفت الأنظار بأدائه المميز هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة 8 تمريرات حاسمة خلال 15 مباراة خاضها. وتألق اللاعب مؤخراً مع منتخب البرتغال حين ارتدى القميص رقم 7 وسجل هدف الفوز في المباراة التي انتهت بنتيجة 3-2 أمام ويلز ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية يوم 17 نوفمبر 2026.

قدرات فنية ومواصفات تكتيكية

يرى مسؤولو أرسنال أن فوربس يمتلك مهارات استثنائية في التسارع وقدرة عالية على حسم المواجهات الفردية. ومن المتوقع أن تمنح مرونة اللاعب في المشاركة على كلا الجناحين الجهاز الفني خيارات إضافية، مما سيساهم في تقليل الاعتماد الكلي على بوكايو ساكا. يشار إلى أن اللاعب سبق له خوض تجربة احترافية في إنجلترا مع نادي وولفرهامبتون، لكنها لم تكلل بالنجاح.

التفاصيل المالية والمنافسة

يمتد العقد الحالي للاعب مع ناديه البلجيكي حتى عام 2029، بينما تُقدَّر قيمته السوقية في الوقت الراهن بما يتراوح بين 23 و24 مليون يورو. وعلى الرغم من ذلك، قد يطلب كلوب بروج مبلغاً يقترب من 30 مليون يورو للموافقة على رحيله، في حين تشير التقديرات إلى أن تكلفة الصفقة المحتملة ستكون ما بين 20 و25 مليون جنيه إسترليني. وتجدر الإشارة إلى أن رغبة أرسنال في ضم اللاعب تواجه منافسة من ناديي مانشستر يونايتد وتوتنهام اللذين يراقبان تطورات الموقف أيضاً.