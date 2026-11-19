الاستيلاء على مساحة شاسعة

استولى الاحتلال على مساحة شاسعة من الأراضي في طولكرم وذنابة شرقًا، تبلغ 26.727 دونمًا. هذا الاستيلاء يهدف إلى أغراض عسكرية، حيث سيتم تحويل هذه الأراضي إلى مناطق عسكرية. الأمر العسكري الذي يحمل الرقم 123/26 يحدد نهاية الاستيلاء في 31 كانون الأول 2028.

تأثير على الحياة المدنية

الهيئة المعنية بالشؤون المدنية تحذر من أن هذا الأمر يهدد الحياة المدنية في المنطقة، حيث سيؤدي إلى تقييد الحركة وسيطرة الاحتلال على شبكة المسارات. هذا الأمر يمنح الاحتلال التحكم الكامل بالحركة في المنطقة، مما يزيد من التوتر والقلق بين السكان.

الاعتراض على الأمر

المهلة للاعتراض على هذا الأمر هي 7 أيام، حيث يمكن للمواطنين تقديم اعتراضاتهم خلال هذه الفترة. الأمر ساري المفعول حتى عام 2028، حيث سيتم تنفيذه بشكل كامل في ذلك الوقت. الهيئة تحذر من إخضاع شبكة المسارات للسيطرة العسكرية، مما يزيد من المخاطر على السكان.