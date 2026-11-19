احتضن الجناح الفلسطيني في مدينة أنطاليا التركية بتاريخ 18-11-2026 حواراً موسعاً حول «التعليم المناخي الأخضر» ضمن أعمال مؤتمر الأطراف (COP31)، بمشاركة وفود عربية. وشهدت الفعالية نقاشات مكثفة حول سبل إدراج مفاهيم البيئة داخل المنظومات التعليمية والأنشطة الصفية.

تعاون فلسطيني كويتي وتنظيم الفعالية

جاء تنظيم هذه الفعالية كثمرة تعاون مشترك بين سلطة جودة البيئة الفلسطينية والجمعية الكويتية لحماية البيئة. وتولى يوسف الرامزي، وهو رئيس وفد الجمعية الكويتية والمتحدث الرسمي لفريق المهندسين البيئيين الكويتيين، إدارة مجريات الحوار مستعرضاً ملامح «برنامج المدارس الخضراء» بدولة الكويت.

أوراق عمل ومداخلات عربية متنوعة

استعرض سائد أبو طربوش ورقة عمل حملت عنوان «تخضير التعليم: نحو منظومة تعليمية مستدامة.. لمحة من فلسطين»، بصفته «القائم باعمال المدير العام للاداره العامه للاتصال والتثقيف البيئي في سلطه جوده البيئه». وفي السياق ذاته، عرض هيثم اليماني ممثل مؤسسة المنتدى المصري للتنمية المستدامة تجربة «التعليم من أجل التنمية المستدامة».

وتحدثت الخبيرة البيئية ورئيسة جمعية معا لحماية الإنسان والبيئة في العراق، سعدية فليح حسون، عن آليات التعليم المناخي وتعزيز المرونة المدرسية في بلادها. بينما قدمت الناشطة السودانية والكاتبة المتخصصة في البيئة وتغير المناخ، إخلاص نمر، مداخلة حملت عنوان «التعليم الأخضر في المدارس: نزرع الوعي اليوم، نحمي بيئة الغد».

المحاور النقاشية وتوصيات المشاركين

بحث الحاضرون آليات إدماج قضايا الاستدامة والتغير المناخي ضمن المناهج الدراسية والأنشطة، إلى جانب تطبيق ممارسات مثل التهجير وترشيد استهلاك الموارد ودور المؤسسات التعليمية في بناء الوعي لدى النشء. وخلص المجتمعون إلى تأكيد الأهمية البالغة للتعليم الأخضر في تأهيل الطلبة لمواجهة التداعيات المناخية، مع ضرورة تعزيز تبادل التجارب العربية وتطوير البرامج المرتبطة بهذا القطاع.