أعلنت وزارة الداخلية المصرية يوم الأربعاء ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦ عن مقتل ستة عناصر جنائية شديدة الخطورة وضبط آخرين خلال عمليات أمنية واسعة النطاق.

مداهمة بؤر إجرامية جنوب البلاد

وقعت هذه الأحداث ضمن حدود محافظات سوهاج وقنا وبني سويف الواقعة جنوب البلاد. وشاركت قوات قطاع الأمن المركزي بفاعلية في استهداف تلك البؤر الإجرامية.

كشف مخططات تجارة الممنوعات

توصلت تحريات الشرطة إلى تورط عصابات إجرامية في جلب كميات ضخمة من المواد المخدرة. كما شملت نشاطاتهم الإجرامية الاتجار بأسلحة نارية وذخائر غير مرخصة.

ضبط أطنان المخدرات والأسلحة

أسفرت المداهمات عن ضبط قرابة طن ونصف الطن من المواد المخدرة المتنوعة. إضافة إلى ذلك، حرزت القوات نصف مليون قرص مخدر ومئة وعشرين قطعة سلاح ناري مختلفة.

الضربات الأمنية الاستباقية

تواصل وزارة الداخلية شن حملات أمنية استباقية تستهدف ملاحقة وضبط تجار المخدرات ومحترفي الاتجار بالأسلحة غير المرخصة.