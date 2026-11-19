تزايد الرقابة على مستحضرات التنحيف غير المرخصة

شهدت الفترة الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في التحذيرات الطبية والرقابية ضد عقاقير وحقن إنقاص الوزن. جاء ذلك نتيجة تزايد الإقبال الجماهيري والانتشار الواسع للمستحضرات غير المسجلة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

أطلقت هيئة الدواء المصرية تحذيرات صريحة من مستحضرات الريتاتروتايد (Retatrutide) غير المسجلة. وطالبت المواطنين بعدم الانسياق وراء الإعلانات الترويجية لتلك المنتجات عبر الإنترنت.

مخاطر عقار الريتاتروتايد التجريبي ومواد بديلة

تطور شركة «إيلي ليلي» الأمريكية عقار الريتاتروتايد التجريبي بهدف التأثير على ثلاثة مستقبلات هرمونية. تشمل هذه المستقبلات GLP-1 وGIP والجلوكاجون لتنظيم عمليات التمثيل الغذائي والسيطرة على الشهية.

كشفت الهيئة الأسترالية للمنتجات العلاجية (TGA) عن وجود مادة السيماغلوتايد بتركيزات مرتفعة داخل أحد منتجات الريتاتروتايد بدلاً من المكون الأصلي. وتسبب هذا المنتج المخالف في إصابة أحد المستخدمين بحالة قيء شديد أدت إلى تمزق المريء ودخول المستشفى.

تحذيرات أمريكية من أخطاء الجرعات ومضاعفات صحية

نبهت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) من أخطار اعتماد المستحضرات المركبة غير المعتمدة لأدوية السيماغلوتايد والتيرزيباتيد. وترتبط هذه المخاطر غالباً بأخطاء في حساب الجرعات المطلوبة للمرضى.

تتضمن الأعراض الجانبية الشائعة لمستقبلات هرمونات الأمعاء الغثيان والقيء والإسهال أو الإمساك بجانب آلام البطن. وتضم المضاعفات المحتملة حالات الجفاف واضطراب الأملاح والتهاب البنكرياس ومشكلات المرارة وانخفاض سكر الدم وتأخر إفراغ المعدة.

إرشادات أمان واستجابة طبية عاجلة

تستوجب الحالة التوقف الفوري وطلب الرعاية الطبية عند ظهور القيء المستمر أو ألم البطن الشديد والممتد إلى الظهر. وتشمل علامات الخطر أيضاً ظهور أعراض الجفاف أو علامات الحساسية الشديدة.

يجب الابتعاد تماماً عن اقتناء الحقن عبر منصات التواصل الاجتماعي أو المصادر غير الموثوقة، وضرورة التحقق من تسجيل المستحضر رسمياً والالتزام التام بالجرعات المقررة تحت إشراف طبي.