اكتشاف جبانة أثرية في المنوفية

كشفت وزارة السياحة والآثار المصرية يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 عن موقع أثري يضم جبانة تاريخية في منطقة تل آثار أبو بللو بمحافظة المنوفية. ترجع هذه الجبانة المكتشفة إلى أواخر العصر المتأخر، بالإضافة إلى الحقبتين البطلمية والرومانية.

تولى التنقيب في الموقع فريق تابع للبعثة العاملة بالمجلس الأعلى للآثار. ونجحت البعثة في العثور على مقابر مقببة شُيدت من الطوب اللبن والحجر الجيري، إلى جانب توابيت متنوعة الأشكال.

أهمية الموقع وتاريخ الدفنات

أكد هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذا الكشف يمثل سابقةً أولى من نوعها داخل الموقع؛ ويرجع ذلك إلى الكثافة الكبيرة في أعداد الدفنات والتوابيت داخل فناء واحد مفتوح.

بين محمد عبد البديع، رئيس قطاع الآثار المصرية، أن الأبحاث العلمية تشير لاحتمالية تأريخ الجبانة بفترة العصر البطلمي المبكر الممتدة بين القرنين الثالث والثاني قبل الميلاد. كما تضم المنطقة دفنات ترجع لنهاية العصر المتأخر بجوار أطلال مدينة أثرية قديمة ومعبد مخصص للإلهة حتحور.

محتويات التوابيت والقطع المكتشفة

أوضح مصطفى رزق، مدير عام آثار المنوفية، أن أعمال الحفر أسفرت عن استخراج مئات التوابيت المصنوعة من الحجر والفخار، وتعرض بعض تلك التوابيت لأضرار وتخريب في عصور سابقة.

تتضمن التوابيت الفخارية تصاميم ذات ملامح آدمية واضحة وأخرى تتسم بخصائص كاريكاتيرية، وتحتوي بداخلها على رفات بشرية ضعيفة الحفظ ومستلزمات تحنيط وقطع جصية ملونة وكارتوناج.

مكتشفات نادرة وعناصر زخرفية

توصلت البعثة خلال أعمال التمشيط إلى قطع طينية مطلية بالجبس تجسد شكل واجهة القصر الملكي وصرحين يزينها أسود برؤوس صقور وعمود يُعرف بعمود جد.

ضمت قائمة المضبوطات الأثرية تمائم دقيقة الحجم، إلى جانب جعارين صنعت من أحجار اللازورد والشست وعيون الأوجات.