لقاء القمة وهيمنة القوى الثلاث

اجتمع دونالد ترامب وشي جين بينغ وفلاديمير بوتين في مدينة شنتشن. جاء هذا اللقاء على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

يسيطر هذا الثلاثي على نحو 44.6% من إجمالي الناتج المحلي العالمي. تقترب قيمة هذه الحصة من 52.8 تريليون دولار بحسب مؤشرات عام 2025.

سجل الناتج المحلي للاقتصاد الأمريكي 30.8 تريليون دولار، بينما بلغ الناتج المحلي الصيني 19.5 تريليون دولار، ووصل الناتج المحلي الروسي إلى 2.56 تريليون دولار وفق مؤشرات عام 2025.

القدرات العسكرية وإنتاج الطاقة

تحوز الدول الثلاث على أكثر من نصف الإنفاق العسكري العالمي بنسبة 51%. يُقَدَّر هذا الإنفاق بنحو 1.48 تريليون دولار استناداً إلى مؤشرات عام 2025.

بلغ الإنفاق العسكري الأمريكي 954 مليار دولار. وصل الإنفاق العسكري الصيني إلى 336 مليار دولار، في حين بلغ الإنفاق العسكري الروسي 190 مليار دولار وفقاً لمؤشرات عام 2025.

تنتج أمريكا 13.6 مليون برميل يومياً من النفط الخام لتتصدر قائمة الدول المنتجة. وفي سياق متصل، يستحوذ إقليم آسيا والمحيط الهادئ وحده على 61% من الاقتصاد العالمي، بينما يبلغ الناتج المحلي لأوروبا 21.24 تريليون دولار لتستحوذ على نحو 15.9% من التجارة العالمية.

أطروحات عالم ثلاثي الأقطاب

وضع الفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين رؤية لعالم ثلاثي الأقطاب. تتوزع في هذه الرؤية مناطق النفوذ بين واشنطن وموسكو وبكين.

تنحصر خارطة السيطرة الأمريكية ضمن هذه التصورات في «نطاق الامريكتين وجرينلاند واليابان»، في حين تغطي الدائرة الصينية أغلب مساحة القارة الآسيوية امتداداً إلى أستراليا وأوقيانوسيا، بينما تصب مناطق النفوذ في كل من أوروبا وإفريقيا في صلب المجال الروسي الأوراسي.

موقع مصر وشبكة علاقاتها

تتمتع مصر بموقع جيوسياسي يُشكل جسراً يربط بين إفريقيا وأوروبا وآسيا. وقد نجحت في نسج شبكة علاقات متوازنة مع الأطراف المتنافسة.

ترتبط القاهرة بشراكات استراتيجية وتنموية مع الصين في مجالي البنية التحتية والتصنيع. كما تتعاون أمنياً واقتصادياً مع أمريكا، وتجمعها بروسيا مشاريع في قطاع الطاقة والتصنيع المشترك، إلى جانب شراكتها القائمة مع الاتحاد الأوروبي.