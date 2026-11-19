تفاصيل عرض الفيلم في دار الأوبرا المصرية

شهدت فعاليات النسخة السابعة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي انطلق تأسيسه سنة 1976، عرض العمل السينمائي المسمى «سومسوم: ليلة النجوم» للمخرج محمد صالح هارون. أقيمت العروض في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، وذلك على خشبة المسرح الكبير الواقع بدار الأوبرا المصرية. جاء هذا العرض ضمن فعاليات القسم الرسمي خارج المسابقة.

قصة العمل السينمائي ومضمونه الدرامي

تدور الأحداث الدرامية حول فتاة مراهقة تعيش داخل إحدى القرى التشادية، حيث تلاحقها تنبؤات وأحلام مبهمة وغير واضحة المعالم. تتطور الأحداث حين تقابل سيدة يعزلها المجتمع، لتتوطد بينهما رابطة قوية تساعدهما على مجابهة كافة المخاوف والموروثات الفكرية والأحكام المسبقة.

لجان تحكيم المسابقات المختلفة للمهرجان

يترأس نبيل عيوش لجنة تحكيم المسابقة الدولية التي تضم في عضويتها أمير فخر الدين وبول ديفيز وفان بينجبينج إلى جانب لورا فونديل وغادة عادل. بينما تتشكل لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية من تودور فلاديمير باندورو وعمرو سلامة وليلى عباس، وتضم مسابقة الأفلام القصيرة حسن هادي وستيفاني كولك وعلي قاسم. تتولى فريدا مرزوق وهبة عثمان الإشراف على مسابقة أسبوع النقاد الدولية.

تشكيل لجان الجوائز والتحكيم الأخرى

تضم لجنة تحكيم جائزة أفضل فيلم وثائقي كل من فيولا شفيق وقتيبة برهمجي وكارول بيكارتشيك. يتولى جيونا ناتزارو رئاسة لجنة تحكيم جائزة أفضل فيلم عربي التي تضم أروى تاج الدين وأمل رمسيس وليث المجالي. وتتألف لجنة تحكيم الاتحاد الدولي لنقاد السينما من سوزان كورنيليا جيتل ومارسيلو جانو.