بداية الأزمة وسجل المدربين

يقبع نادي مانشستر يونايتد في المراكز المؤدية للنزول للدرجة الأدنى خلال هذه المرحلة من البطولة لأول مرة منذ أربعين عاماً. تعاقب على قيادة الفريق الفنية عدد من المدربين طوال السنوات الثماني الفائتة، وضمت القائمة كلاً من جوزيه مورينيو، وأولي غونار سولشاير، وإريك تن هاغ، إضافة إلى روبن أموريم ومايكل كاريك.

تولى تومي دوكرتي مسؤولية الإدارة الفنية للنادي سابقاً وتسبب في هبوطه عام 1974. جاء ذلك العرض على يد مات بسبي داخل غرفة ملابس ملعب سيلهرست بارك إثر خسارة قاسية أمام كريستال بالاس بشهر ديسمبر من عام 1972.

مكالمة حاسمة وصفقات التعاقد

قبل دوكرتي المهمة عقب محادثة هاتفية جمعته ببسبي يوم الأحد. أشار بسبي حينها إلى أن قيادة هذه التشكيلة تماثل تماماً توجيه ناقلة نفط ضخمة.

أتم النادي صفقة ضم جورج غراهام قادماً من أرسنال بمبلغ 120,000 جنيه إسترليني في اليوم التالي لتولي المدرب مهامه. كما انضم أليكس فورث تايمز قادماً من بارتيك مقابل 100,000 جنيه إسترليني. وانتقل لُو ماكاري إلى صفوف الفريق قادماً من نادٍ يتذيل جدول الترتيب نظير 200,000 جنيه إسترليني مفضلاً الانتقال على عرض ليفربول.

رحيل النجوم وسقوط الفريق

أخبر بوبي تشارلتون مدربه في شهر فبراير بأن هذا الموسم يمثل محطته الأخيرة بالملاعب وعمره 37 عاماً. وفي الأول من يناير 1974، خاض جورج بيست لقاءه الأخير بقميص النادي.

تحدد مصير هبوط الفريق رسمياً قبل نهاية المنافسة بجولة واحدة إثر الهزيمة أمام مانشستر سيتي. وسقط النادي في اللقاء النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي أمام ساوثهامبتون بهدف دون مقابل.

رغم ذلك، تجاوز متوسط الحضور الجماهيري في مباريات الفريق على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الدرجة الثانية حاجز 47,000 متفرج.